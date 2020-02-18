伊朗历1399年伊朗接种疫苗系统将增加5种新疫苗

据圣裔世界大会通讯社报道，伊朗科技部副部长苏尔纳·萨塔里在一份声明中说，HPV，流感，肺炎球菌，轮状病毒和利什曼原虫五种新疫苗明年将增加到疫苗接种系统中。

苏尔纳·萨塔里昨天（2020年2月17日，星期一）在举行的纪念伊朗制药工业和医疗设备生产能力仪式上宣布，伊朗制药工业和医疗设备是国家的荣誉。伊朗公司活跃于这一领域，该行业有足够的人力资源，另一方面，我们看到离开伊朗的药剂师人数有所减少。

他在谈到伊朗医疗设备公司生产加速器和其他产品的能力时说：该行业具有的巨大潜力使我们能够迅速将创意转化为产品。当然，食品药品监督管理局是取得成功的因素之一，我希望我们还有其他部门，包括石油部，食品部在生产产品时可以轻松地进行注册和销售。

萨塔里说：目前，有100家公司在干细胞领域很活跃，我们将努力加强这些公司。

他在谈到伊朗生产药物的计划时说：一家国内公司已经开始计划生产胰岛素。

伊朗科技部副部长在谈到5种新疫苗将加入伊朗的疫苗接种系统时说：HPV疫苗处于最后的确认阶段，还有流感，肺炎球菌，轮状病毒和利什曼原虫四种新疫苗。

他指出，医疗设备也是科技部门的优先事项之一，设备比较复杂，所以我们寻求国内制造商的支持。

萨塔里最后表示，应将制裁作为促进国内工业发展的机会。他说，每年约有2.5亿到3亿欧元用于进口农药，这必须向着促进生物技术生产的方向发展。这样，我们就必须能够为年轻人创造更加美好的未来，并创造更多的就业机会。





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