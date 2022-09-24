伊朗总统从纽约回国；莱希：敌人试图阻止伊朗人民发声

据伊朗通讯社报道，伊朗总统莱希周五晚上从纽约返回后，在德黑兰举行的新闻发布会上说：“敌人试图在联合国阻挡伊朗人民发声，但伊朗人民呼吁解除所有制裁，这也是是苏莱曼尼等烈士的呼吁，是反对压迫和歧视的声音。我认为敌人的目的没有实现。 他在联大举起了伊斯兰革命卫队圣城旅前指挥官苏莱曼尼将军的照片，这很快成为全球媒体关注的重要新闻。 伊朗总统演讲的主要内容是强调实现执行正义和对抗压迫和统治，他在人权、恐怖主义和核问题中解释了这一点。 伊朗总统还会见了日本首相岸田、法国总统马克龙、联合国秘书长古特雷斯、欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔和欧盟成员国、瑞士、玻利维亚、芬兰、塞尔维亚、尼日利亚的总统，以及伊拉克、巴基斯坦和亚美尼亚总理。 当地时间周三晚间，莱希在会见美国外交政策专家时强调，我们从一开始就同意谈判，目的是达成公平的协议，而不是为了谈判而谈判，并说：“达成协议的问题应该由制造问题的人来解决。” 周五晚在德黑兰举行的新闻发布会上，莱希在谈到他在纽约的会晤时说：“在这些会晤上，我们强调在恐怖主义、人权和核问题上应该避免单边主义，放弃双重标准并强烈反对西方的双重观点。” 莱希补充说：许多国家希望在地区和世界范围内与伊朗在政治和经济方面合作。今天，大家都承认伊朗在解决地区和世界问题中发挥重要作用。伊朗总统说：在与联合国秘书长古特雷斯的会晤中，我强调了联合国在赋予各国解决问题和防止其他国家干涉其内政方面的作用的重要性，我说联合国应该成为所有国家的组织。 莱希继续说：我们认为也门、阿富汗和乌克兰的问题可以通过对话解决，不需要其他国家的干涉。 在纽约与媒体举行的记者会上，伊朗总统在回答日本媒体记者关于在与美国的协议中伊朗一直强调获得保证的原因问题时表示：要求美方保证，是因为我们对美国政府的行为有经验，美国在遵守协议方面言行不一。



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