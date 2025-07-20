据阿赫勒贝特（AS）通讯社-Abna报道，伊朗伊斯兰议会议长穆罕默德·巴盖尔·加利巴夫博士在今天上午（2025年7月20日星期日）公开会议前的讲话中指出，今天所有人都清楚，敌人在强加的12天战争中遭受了伊朗人民的巨大打击，他说：“敌人再次侵犯亲爱的伊朗的最大威慑因素是全世界所看到的民族凝聚力。毫无疑问，维护这种凝聚力是每个伊朗人最大的职责，而这种凝聚力的必要条件是将最高领袖视为可靠的支柱和最终裁决者。”

伊斯兰议会议长在与司法官员会晤时进一步将英明领袖的智慧言论视为精英的指导和人民的鼓舞，并指出：“将人民在击败敌人方面的伟大事业视为**‘民族事务’**是他们强调的一个重要概念。”

他补充说：“伊朗的敌人遭到了伊朗人民最大的失败；正是人民的手扇了敌人的耳光。这个民族与自己的国家有着深厚的联系，那些没有国家、雇佣的民族或流亡的雇佣兵无法理解伊朗民族与他们国家之间的历史关系。伊朗人民是伊朗敌人阴谋的克星。”

加利巴夫博士接着指出，最高领袖明确表示，具有不同政治倾向甚至对立的、具有不同宗教分量的个人之间的这种团结被视为伟大的民族团结，这给精英和官员带来了沉重的责任。他表示：“英明领袖对我们所有人的使命是成为这一民族事务的守护者，每个人都有义务避免任何削弱这种团结和统一的行为，并挺身而出对抗那些从分裂和分歧中获利的人。”

立法机关主席进一步强调，不应允许任何人在意见分歧的裂缝中为自己或其政治派别筑巢，他说：“各种各样的人，出于对伊朗或体制的仇恨或愤怒，或者出于政治宗派主义，认为自己的生存取决于抓住体制的团结面貌。然而，伊朗民族已经下定决心同心同德、团结一致，在上帝的帮助下，这一民族事务将日益强大。”

他还将领袖在行为领域制定的方针视为所有人，特别是革命力量和讲台拥有者的明确最终裁决者，并补充说：“出于无知和不耐烦的抗议，以及坚持错误和不当的观点或语气，无论以何种名义和头衔，都对国家有害，必须加以避免。”

加利巴夫博士继续说：“但是，他为外交和实地制定的政策，以及规定伊朗在所有领域都必须带着充分的准备和从实力出发，这是外交机构和武装部队的指路明灯，表明主要战略是在各个领域增强伊朗实力，并使敌人不得不回应伊朗人民的合法要求，而不是寻求强加的和平或战争。”

国家立法机构主席补充说：“我们相信，如果所有人都将领袖视为最终裁决者，并在他的指导下行事，特别是致力于维护民族凝聚力，那么不仅可以防止任何对我们国家的再次侵略，而且敌人也将被迫接受伊朗人民的权利。”

他接着就犹太复国主义政权对大马士革的野蛮侵略阐明说：“伊朗始终与叙利亚人民站在一起，捍卫这个国家的统一和领土完整。然而，犹太复国主义政权对受帝国主义体系操纵和依附的个人进行的大规模侵略带来了重要信息。”

加利巴夫博士继续说：“伊斯兰民族今天已经明白，大马士革不会是这个政权攻击的最后一个伊斯兰国家首都，伊斯兰政府和民族在火焰蔓延到他们之前，必须团结起来给美国的链犬套上缰绳；该政权的目标是破坏稳定、解除武装、分裂伊斯兰世界国家并扩大其领土空间。”

伊斯兰议会议长接着警告说，那些将自身安全定义为与这个犯罪政权的过度要求合作的政权，应该知道他们生活在一个暴风雨海洋中的泡沫中，没有多少时间来维护自己的领土完整，并说：“犹太复国主义政权是整个地区任何形式的和平、稳定、主权和领土完整的敌人，它唯一能听懂的语言就是力量的语言。”

他补充说：“近几个月来对叙利亚所有防御设施的轰炸、对大马士革的袭击、对领土占领的威胁以及公然试图分裂这个国家，对那些天真地认为服从这只失控的疯狗会带来和平与稳定的人来说，是一个明显的真相。现在是时候让伊斯兰国家鼓起勇气，在伊斯兰民族的支持下站出来对抗这个极权政权，并将其击退。”

加利巴夫博士还将11个国家在波哥大会议上对种族隔离的犹太复国主义政权实施武器禁运视为一项勇敢的行动，这可以成为有效对抗该政权的实用模式，并补充说：“穆斯林国家拥有巨大的经济能力来向该政权施压，他们应该超越仅仅发表声明，实际介入以阻止犹太复国主义政权的扩张主义和种族灭绝机器，并拯救自己免受其未来阴谋的侵害。”

他补充说：“在今天的世界，联合国被占巴勒斯坦人权事务特别报告员弗朗西斯卡·阿尔巴内塞女士，史无前例地系统而准确地记录并向全世界宣布了该政权的种族灭绝和种族隔离行为，却遭到了美国的制裁。在这样一个真相守护者受到制裁、战犯受到鼓励的世界里，独立国家要么必须勇敢地站出来对抗这些国际侵略者，要么眼睁睁地看着自己的国家逐渐消亡和解体。”

伊斯兰议会议长最后指出：“今天，所有人都清楚，为了解除整个地区的武装和使其血流成河，已经设计了怎样的邪恶阴谋，我们确信，在真主的帮助下，抵抗犹太复国主义政权在地区和世界的种族灭绝、犯罪和占领的新篇章将翻开。”