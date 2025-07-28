也门军队宣布对犹太复国主义政权发动新一阶段升级袭击

据AhlulBayt新闻社（ABNA）报道，也门军队宣布，随着新一阶段海上袭击的开始，将提高对犹太复国主义政权的军事打击水平。

也门武装部队发言人叶海亚·萨里准将在通过Al-Masirah电视台播出的军事声明中宣布：“也门武装部队已决定加强军事支援行动，并启动对犹太复国主义敌人的第四阶段海上封锁。”

也门武装部队于2025年7月27日星期日晚间发布了一份新声明，宣布升级军事支援行动，并启动对敌人的第四阶段海上封锁。此举旨在回应以色列占领者对加沙地带巴勒斯坦人民持续的种族灭绝战争。

也门武装部队表示，“被占领巴勒斯坦地区，特别是加沙地带的快速发展，包括持续的种族灭绝战争以及数月来持续的侵略和封锁导致数千名巴勒斯坦人殉难，这一切都发生在阿拉伯、伊斯兰和国际社会可耻的沉默中。”

声明中指出：“也门面对这种史无前例的可怕和野蛮屠杀的持续，认为自己对那些日夜遭受空、地、海轰炸以及严密窒息性封锁下饥渴的受压迫人民负有宗教、道德和人道责任。这对于任何人来说都是不可接受的，更不用说阿拉伯人和穆斯林了。”

根据声明，也门武装部队宣布，“凭借对全能真主的信赖，他们已决定加强其军事支援行动，并开始执行对敌人的第四阶段海上封锁。”

声明明确指出，“这一阶段包括瞄准任何与敌方‘以色列’港口有业务往来的公司的所有船只，无论该公司的国籍如何，也无论其位于也门武装部队可及的任何地点。”

也门武装部队在发布声明后，立即向所有公司发出直接警告，要求它们停止与以色列港口的交易。

他们警告说，违反此警告的船只“无论其目的地如何，也无论也门导弹和无人机能到达何处”，都将成为目标。

该声明呼吁所有国家向以色列敌人施压，要求其停止侵略并解除对加沙地带的封锁，并强调“世界上没有任何自由人能够接受正在发生的一切”。

也门武装部队在声明结尾强调，他们的行动“体现了他们对受苦受难的巴勒斯坦兄弟人民的道德和人道承诺”，并表示：“所有军事行动将在对加沙的侵略停止并解除封锁后立即停止。”