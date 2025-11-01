马来西亚利用人工智能监督和加速《古兰经》印刷

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，马来西亚一个名为 iTAQ 的新系统将使用人工智能来加速对印刷版《古兰经》有效性的审核过程。

马来西亚内政部推出了这个基于人工智能的认证系统，用于快速准确地审核印刷版《古兰经》。

马来西亚内政部副部长沙姆斯安瓦尔·纳萨拉表示，在《古兰经》印刷监督与许可委员会的管理下，该系统将加强针对当代复杂挑战的《古兰经》版本认证措施。

他表示，LPPPQ 通过实施像 iTAQ 系统这样的创新，履行其确保《古兰经》经文真实性和符合伊斯兰法规的责任。

他继续说道：该委员会在维护《古兰经》尊严方面发挥作用。这不是进步的障碍，而是针对任何可能危及穆斯林准确诵读和理解《古兰经》的损害的一道过滤器。

除了 iTAQ 系统，该部还为《古兰经》认证委员会启动了一个专业框架，其目标是提高由印刷出版行业任命的《古兰经》顾问的质量。

与此同时，沙姆斯安瓦尔表示，在今年1月至9月期间，当局查获了超过53,000种经认定违反1986年《古兰经》文本印刷法（第326号法令）的不同《古兰经》文本和材料，并已立案295起调查案件。

他表示，仅斋月期间就立案201起调查案件。

他补充说：在今年斋月期间同步开展的打击违法者行动中，执法行动导致了95万林吉特的罚款。