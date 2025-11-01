超过2.2万名儿童在犹太复国主义政权对加沙的袭击中殉难

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，加沙纳赛尔医疗中心儿科和产科部门负责人表示，自犹太复国主义政权开始进攻（2023年10月）至今，该地区已有超过2万2千名儿童殉难。

艾哈迈德·法拉医生补充说：此外，另有五千五百名儿童急需转移到加沙以外进行治疗，但封锁和过境点的关闭阻碍了他们的行程。

他还宣布，截至目前，已有44名儿童仅仅因为无法离开加沙接受治疗而丧生。

这位巴勒斯坦卫生官员将当前局势描述为"完全的人道主义灾难"，并强调国际社会必须立即采取行动，拯救加沙受伤儿童和病人的生命。