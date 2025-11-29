黎巴嫩穆斯林学者协会主席谢赫·加齐·哈尼那，在帕尔西安逊尼派主麻聚礼中强调伊斯兰团结的必要性，呼吁穆斯林回归先知（愿主福安之）的道德并在面对压迫时团结一致。他将赞美先知视为心灵的慰藉，并强调了良好行为在宣传宗教中的作用。

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，黎巴嫩穆斯林学者协会主席谢赫·加齐·哈尼那在帕尔西安逊尼派主麻聚礼上表示：伊斯兰民族比任何时候都更需要团结、同心同德和回归先知道德。

黎巴嫩穆斯林学者协会主席谢赫·加齐·哈尼那，应"世界卡迪穆恩大会"邀请访问帕尔西安县，今天出席了该市逊尼派的主麻聚礼这一兼具宗教与政治意义的仪式并发表了演讲。

他强调了周五在伊斯兰知识中的特殊地位，认为这一天是心灵汇聚和穆斯林团结的时刻，并表示："至尊的真主选择周五，是为了让穆斯林尽管存在种族、肤色、民族和教派的差异，也能聚集在一起。"

谢赫·哈尼那提到赞美先知穆罕默德（愿主福安之）的重要性及其在消除忧愁、增加吉庆中的地位，补充说："先知（愿主福安之）说，谁赞美我，真主将多次回赐他；因此，在这样的日子里，我们应增加对先知的赞美和记念真主。"

黎巴嫩穆斯林学者协会主席强调，号召人们走向真主不仅仅是学者们的职责，他表示："每个穆斯林都可以通过良好的道德、得体的行为、微笑、友善的言语以及对家庭、父母和周围的人的慷慨态度，成为真主宗教的宣传者。我们的宗教是注重道德和友善交往的宗教。"

他谈到伊斯兰团结的必要性时说："今天的敌人在什叶派、逊尼派和不同教派之间并不加以区分。犹太复国主义者在巴勒斯坦迫害穆斯林，甚至基督徒。伊斯兰民族必须团结一致，发出同一个声音，才能对抗压迫。"

谢赫·哈尼那强调："世界上任何地方任何一个穆斯林的痛苦，都是我们的痛苦；他的快乐，也是我们的快乐。今天，我们比任何时候都更需要团结阵线、同心同德并回归仁慈先知的准则。"

他在最后为地区受压迫的民族祈祷时说："我们祈求真主护佑我们在巴勒斯坦、黎巴嫩以及所有穆斯林受到伤害的土地上的人们。"