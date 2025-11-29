伊斯兰革命领袖：伊朗民族既击败了美国，也击败了犹太复国主义政权/ 没有美国，犹太复国主义者无法制造如此多的灾难/ 所谓向美国传递消息纯属谎言 + 视频

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，尊敬的阿亚图拉·哈梅内伊，伊斯兰伊斯兰革命领袖，于今晚向尊贵的伊朗民族发表的电视讲话中，强调必须加强并有力持续地推进动员在代代相传中作为"一笔巨大财富、全民运动和增强国家实力的因素"，并称美国和犹太复国主义政权在实现其攻击伊朗的任何目标方面的失败，无疑是他们挫败的标志。领袖在向民族提出若干建议的同时，呼吁所有人民和政治派别维护并加强民族团结。

领袖提到官员们有责任采取行动尊崇动员，他将动员描述为一项宝贵的全国性运动，拥有神圣和良知的动机，充满自信和荣誉感，并补充说："第四代动员，即全国各地的尊贵青少年，已准备好投入工作和努力，这项宝贵且至关重要的动员运动必须在国家中代代相传，日益蓬勃、持续、更完善、更强大。"

革命领袖认为，存在像动员这样的运动对任何国家都是有益且具有开创性的，并补充说："像伊朗这样公开面对并挺身对抗国际恶霸和暴徒的国家，比任何其他国家都更需要动员。"

尊敬的阿亚图拉·哈梅内伊提到各民族必须抵抗统治者的贪婪和干涉时指出："在伊朗奠定基础并发展起来的伟大要素——抵抗，如今在支持巴勒斯坦和加沙的口号中可见一斑，这些口号出现在世界不同地区，包括西方国家和甚至美国。"

领袖将动员的活力与生机视为促进世界被压迫民族在面对压迫者时成长的因素，并补充说："随着抵抗运动的发展，世界上的被压迫者会感受到支持和力量。"

革命领袖在阐述动员的本质时补充说："动员在其组织形态上，作为伊斯兰革命卫队的一部分，在面对敌人时展现出威严的面貌，在面对人民时则展现出服务者的面貌；但更重要的是，动员拥有非常广泛的基础，这体现在全国各地，体现在每一个在经济、工业、科学、大学、神学院、生产、商业环境及其他领域准备就绪、充满动力、满怀希望的个人和集体身上。"

尊敬的阿亚图拉·哈梅内伊将"具有这种普遍和包容性定义的动员"称为能够挫败敌人在军事、经济、生产、技术及所有领域阴谋的力量，并表示："在12天战争中牺牲的尊贵科学家，导弹的设计者、制造者和发射者，每一个用严密逻辑和有力表达在谣言和诱惑面前进行并持续进行启蒙的人，在战争中不曾离开医院的奉献的医生和护士，以及在国际赛场上向真主、宗教、国家和民族表达敬意的体育冠军，无论他们是否是动员的组织成员，他们都是动员者。"

领袖补充说："伊玛目（霍梅尼）曾以自己是一名动员者而自豪，他所追求的正是这样一种包容性的动员，这种动员不局限于特定阶层，而是涵盖了所有民族、行业和阶层。"

革命领袖在关于动员的最后一点中向所有政府部门的负责人强调："要像一名动员者那样，怀着信念、动力和荣誉感去履行你们的职责。"