美国政客因警方未支持焚经而提起诉讼！

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，杰克·朗，佛罗里加参议院选举的共和党候选人、反伊斯兰政客，已因所谓"在试图焚烧《古兰经》过程中警方未能提供支持"对密歇根州迪尔伯恩市提起了2亿美元的诉讼。这位美国官员是在11月18日一场反伊斯兰内容集会上发生激烈冲突后提出诉讼的，声称迪尔伯恩警方未能保护他和他的同伴免受抗议者的伤害。他在社交媒体X上，也攻击了迪尔伯恩市议会及其穆斯林市长阿卜杜拉·哈穆德，并称该市警方"遵循伊斯兰教法"。

根据提交至密歇根东区联邦法院的诉状，朗和其他几名原告声称迪尔伯恩官员侵犯了他们的合法权利；包括基于美国宪法第一和第十四修正案的言论自由权和受平等保护的权利。诉状援引了"州际危险"、"未能提供保护"和"选择性执法"，要求获得巨额赔偿。朗在诉状中将警方的表现描述为"故意放弃宪法职责"！

独立记者以及路透社和阿纳多卢通讯社等媒体发布的图像显示，朗试图用易燃液体焚烧一本《古兰经》，但立即遭到一名抗议反对者的阻止。其他视频显示他用一包猪肉挑衅抗议者，以及双方之间的言语和肢体冲突。警方也在几个场景中对朗发出了警告。媒体还报道称，朗在言论中指控穆斯林移民进行"人口替代"；这些言论反映了种族主义的"大替代"理论。

当地官员否认了朗的说法。密歇根州务卿乔斯林·本森表示，在迪尔伯恩制造暴力和分裂的企图未能得逞，地方领导人得以维持平静。来自"伊斯兰智慧之家"的伊玛目穆罕默德·阿里·哈迪也就这些事件谈到"由无知和散布仇恨带来的痛苦"。朗此前因获得唐纳德·特朗普总统的赦免而从与1月6日冲击国会事件相关的案件中脱身，如今又卷入了一场带有明显美国反伊斯兰色彩的新法律纠纷。

1月6日冲击事件是指特朗普支持者袭击华盛顿美国国会大厦。当天，对2020年选举结果的抗议集会演变为暴力，一群特朗普支持者冲破安全屏障进入国会大厦，扰乱了确认乔·拜登获胜的程序。