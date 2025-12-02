据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，一段关于奥地利首都维也纳街道的新视频在社交媒体上发布，在部分西方媒体中引发了一波担忧；Rair基金会声称维也纳将在未来两代人的时间内变成穆斯林占多数的城市。这份以警告性语气和严重反伊斯兰言论发布的报告，将穆斯林人口的增长以及来自穆斯林国家的移民在维也纳如法沃里滕等街区的显著存在，描绘成对奥地利基督教和文化身份的威胁。

视频中，奥地利极右翼自由党的代表佩特拉·施特格尔和匈牙利官员巴尔纳·帕尔·齐格蒙德以警告性的语气谈论着维也纳的人口、文化和语言变化，并对穆斯林在学校和社区中的广泛存在表示担忧。据该媒体声称，目前超过三分之一的维也纳学龄儿童来自穆斯林家庭，在某些地区，阿拉伯语、土耳其语和车臣语已成为主导语言。

然而，需要注意的是，Rair基金会是一个反伊斯兰媒体，其提出这些主张的目的是为了嘲讽和夸大穆斯林人口的威胁，并通过使用"基督教身份丧失"和"维也纳伊斯兰化"等词汇，试图制造恐慌和文化两极分化。分析人士认为，此类报道更多地是为了迎合种族主义和反移民政策，而非反映维也纳穆斯林社会的真实图景。

与许多欧洲城市一样，维也纳的移民和人口变化问题涉及复杂的经济、社会和文化现实，但关于城市"文明和宗教"被改变以及穆斯林威胁基督教多数的指控，缺乏现实依据和可靠的统计数据支持。构成这座多元文化城市重要组成部分的维也纳穆斯林，多年来一直参与社会、教育和经济领域的活动，独立报告显示，他们的存在更多地是带来了文化和社会的多样性。

据悉，奥地利穆斯林人口呈增长趋势，部分原因是穆斯林移民的结果，当然也包括当地居民对宗教实践的兴趣增加。