西方媒体在加沙失明；对教育基础设施遭毁沉默，即是参与种族灭绝

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安周六在伊斯坦布尔举行的一场仪式上，强烈谴责以色列对加沙基础设施的袭击以及国际媒体的沉默。他强调，忽视这种破坏是一种参与种族灭绝的行为。

埃尔多安指出，数百万吨瓦砾和废墟覆盖了365平方公里的加沙地带，并宣布该地区80%的学校成为袭击目标，几乎没有建筑完好无损。

土耳其总统称所提供的教育损失数据是"人类的耻辱"，并表示："以色列的袭击完全烧毁了165个教育中心，超过13,500名学生以及193名学者和院士殉难。目前有超过78.5万学生被剥夺了受教育权。"

他指责数字平台试图开展"误导运动"以阻止对巴勒斯坦的声援，同时也质疑全球媒体的表现，称："那些曾在土耳其伊斯坦布尔塔克西姆广场盖齐公园抗议中出现的媒体，却对超过270名记者在加沙殉难视而不见。"

埃尔多安强调，对这些罪行保持沉默，在某种程度上就是参与种族灭绝，土耳其政府将继续在任何场合揭露真相。

值此世界巴勒斯坦团结日之际，埃尔多安总统宣布，安卡拉将尽一切努力向加沙运送人道主义援助。他再次重申了土耳其的一贯立场，即支持在1967年边界基础上建立独立的巴勒斯坦国，并以东耶路撒冷为首都的两国解决方案。