其他媒体 | 马西拉频道：当美国GBU炸弹变成伊朗武器

隶属于也门安萨尔·阿拉运动（胡塞武装）的马西拉频道近日报道称：上月以色列针对黎巴嫩真主党高级成员海瑟姆·塔巴塔巴伊的未遂刺杀行动发生后，一枚未爆炸的美国GBU-39B型小直径智能炸弹，立即被真主党安全部门拍摄、拆除，并将其关键电子部件运往伊朗进行逆向工程。此举激怒了华盛顿，他们要求黎巴嫩归还炸弹残骸！

去年6月，美国也对伊朗一处核设施发动了袭击，使用了重达13吨、被称为"炸弹之母"的重型GBU-57钻地弹，其中一枚炸弹未爆炸，落入伊朗国防部专家手中，已证实德黑兰已成功对这枚13吨的庞然大物进行了逆向工程。尽管伊朗复制了重型的GBU-57炸弹，但其13吨的重量限制了其应用，而获得真主党运送的重量约100公斤的轻型GBU-39B炸弹，对伊朗的导弹学更为关键。

马西拉频道补充说：伊朗计划将这种炸弹的钻地制导技术，应用到其弹道导弹的弹头上。伊朗军事工程师目前已成功设计出类似于GBU-57炸弹的战斗部，可安装在射程1400公里的法塔赫高超音速弹道导弹上。

同时，为射程2000公里的霍拉姆沙赫尔-4导弹安装更先进版本的研发工作也在进行中。现场测试表明，伊朗弹头目前至少能穿透20米厚的钢筋混凝土和地下工事，而美国原版的最大穿透深度可达60米。

需要指出的是，此前《国土报》曾报道称，伊朗已掌握了新一代钻地导弹技术，能够穿透10米厚的钢筋混凝土。