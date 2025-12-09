新闻 | 伊朗国防部长：我们是唯一对以色列予以痛击回应的国家 / 汉莎航空停止向犹太复国主义政权运送武器

据今日帕尔斯 报道：伊朗武装部队国防与后勤部长、空军准将飞行员阿齐兹·纳西尔扎德周日强调：唯一对犹太复国主义政权予以痛击回应的国家是伊朗伊斯兰共和国。这个政权（指以色列）一旦控制某个地方，既不会退缩，也不会接受停火，除非被迫如此。当然，伊朗伊斯兰共和国在为期12天的战争中，其军事、国防和科学力量对该政权造成了严重损害，以至于该政权请求停火，这体现了伊朗伊斯兰共和国的能力和权威。

汉莎航空停止向被占领土运输军用物资

德国运输巨头汉莎货运航空公司宣布，已无限期暂停所有往返被占领土的军用和安全相关设备及货物的运输。汉莎公司的决定立即生效，是基于与英国出口管制令相关法律的要求和制裁而做出的。

哈马斯宣布准备好进入停火第二阶段

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发言人哈泽姆·卡西姆表示：我们宣布已准备好执行停火协议的第二阶段。卡西姆补充说：尽管犹太复国主义敌人多次违反停火，我们仍坚持执行沙姆沙伊赫协议的第一阶段。

特朗普：泽连斯基仍未准备好接受和平方案

美国总统唐纳德·特朗普周日批评了弗拉基米尔·泽连斯基，强调这位乌克兰总统仍未准备好接受美国提出的旨在结束莫斯科与基辅之间战争的和平方案。特朗普表示，他认为俄罗斯同意美国提出的和平方案，他指出：虽然乌克兰人民也热爱这个方案，但我不确定泽连斯基是否同意。

伊拉克：不存在将真主党和安萨鲁拉定为恐怖组织的决定

伊拉克总理穆罕默德·希亚·苏丹尼强调，政府不存在将黎巴嫩真主党和也门安萨鲁拉（胡塞武装）定为恐怖组织的决定。苏丹尼表示，有些人试图误导公众舆论，他说：伊拉克没有针对这些方面的政治立场，他们在伊拉克也没有任何可以制裁的金融资产。

贝宁总统：军队已清除叛军最后的抵抗据点贝宁总统帕特里斯·塔隆在该国未遂军事政变后首次出现在国家电视台上，他强调该国武装部队以完全的忠诚和承诺挫败了军事政变。