据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，美国和犹太复国主义政权针对伊朗的战争，已不再仅仅是远离美国人日常生活的地缘政治危机，而是已成为数百万美国公民切实承受的代价。这笔代价以燃料、食品、运输价格上涨以及家庭储蓄能力下降的形式显现出来。根据半岛电视台网络报道，《纽约时报》在一篇报道中写道，自针对伊朗的战争开始以来，能源价格上涨和通货膨胀加速，给美国人民的日常生活带来了越来越大的压力。根据布朗大学研究人员进行并由《纽约时报》引用的分析，自针对伊朗的战争开始以来，每个美国家庭平均为购买汽油多支付了190美元47美分。对于一些家庭来说，这笔费用相当于一个月的电费或一对夫妇一周的食品开销。

据该报道，美国汽油平均价格已达到每加仑4.55美元，而针对伊朗的战争开始前的一月份，这个数字是2.84美元。美国一些州的汽油价格甚至更高，伊利诺伊州每加仑4.99美元，加利福尼亚州每加仑6.13美元。与此同时，作为美国大部分工业和货物运输主要燃料的柴油价格也在上涨，给该国的运输成本、供应链和消费品价格带来了更大压力。《纽约时报》写道，自战争开始以来，美国人为购买汽油和柴油支付的总附加成本已达到巨大规模。这一问题迫使许多美国家庭改变了消费模式和日常生活方式。许多美国人为了降低成本而转向Costco和Sam‘s Club等更便宜的加油站。数据显示，四月份最后一周，驾驶员前往Sam’s Club加油站的次数比去年同期增加了18%。另一方面，美国司机每次加油时购买的汽油量减少，平均比过去少加注约一加仑。与此同时，针对伊朗的战争后，美国使用公共交通和共享自行车的比例也有所增加，三月份公交车出行次数比战前记录增加了约4500万次。报告显示，超过40%的美国受访者表示，为了弥补增加的成本，他们削减了食品和医疗保健方面的开支。