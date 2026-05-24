七个西方国家联合声明：以色列在约旦河西岸的定居点建设是非法的。

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，英国、法国、德国、意大利、加拿大、澳大利亚和新西兰领导人周五在一份联合声明中宣布，过去几个月来，约旦河西岸的局势显著恶化，犹太复国主义定居者的暴力行为已达到前所未有的程度。在这份由英国首相办公室发布的声明中指出，犹太复国主义政权的政策和行动，包括进一步巩固该政权对约旦河西岸的控制，正在破坏该地区的稳定和建立独立巴勒斯坦国的前景。

这七个西方国家的领导人明确指出，这方面的国际法是明确的，犹太复国主义政权在约旦河西岸的定居点是非法的。他们强调，所谓的E1地区的建设计划也不例外，实施该计划将把约旦河西岸分割成两部分。声明还向私营公司发出警告，不应参与E1地区或其他定居点建设的相关招标。他们宣布，参与这些项目可能给企业带来法律和信誉后果，使其卷入严重违反国际法的行为。

七国领导人在声明的另一部分要求犹太复国主义政权：停止扩大定居点及其行政权力；确保对定居者暴力行为追究责任；调查针对以色列部队的指控；尊重哈希姆家族对耶路撒冷圣地的监护权及现存历史安排；取消对巴勒斯坦权力机构和巴勒斯坦经济的金融限制。他们同时表示，强烈反对任何支持吞并巴勒斯坦领土和强制迁移巴勒斯坦人的行为。