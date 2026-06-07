美国众议院通过结束对伊朗战争的授权法案

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，美国众议院最终于当地时间周三晚通过了一项关于总统唐纳德·特朗普战争授权的决议，旨在停止美国对伊朗的军事行动。在此次投票中，一些共和党人也加入了民主党人的行列，以结束这场已持续三个月、改变了美国内外政治格局的战争。美国众议院议长迈克·约翰逊试图阻止这一结果，该结果显示出美国国内反战情绪的上升。

约翰逊两周前，当该决议即将通过时，突然停止了在众议院全体会议上的审议。然而，随着对伊朗战争的拖延，以及特朗普难以找到快速结束战争的办法，美国国内的不满情绪日益高涨。在周三晚的投票中，结果以215票对208票通过，结果宣布后，众议院会议厅响起了立法者的掌声。此前三次尝试均投反对票的缅因州民主党众议员贾里德·戈尔登这次放弃了反对立场并投了赞成票，这使得民主党在该问题上达成一致。

该投票原定于阵亡将士纪念日假期前举行，但众议院共和党领导人突然将其从议程中删除，因为他们意识到没有足够的票数阻止其通过。一些共和党人缺席会议，预计还有其他一些人会支持该法案。美国参议院也在上个月推进了一项类似法案，以限制特朗普对伊朗的战争授权，当时四名共和党人与几乎所有民主党人支持了该法案。目前尚不清楚参议院何时将对众议院的法案进行表决。纽约州众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯表示：“这场无谓的、代价高昂的战争今天必须结束。”该法案是特朗普在国会遭遇的最新政治失败，尽管共和党在参众两院均占多数。