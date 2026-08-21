伊朗议会议长：伊朗与伊拉克具备创造独特机遇的潜力

据今日帕尔斯 援引IRIB报道，伊朗议会议长穆罕默德·巴吉尔·卡利巴夫于周三（8月20日）晚在巴格达会见伊拉克总理阿里·法莱赫·扎伊迪时，提到伊朗支持伊拉克打击“ISIS”恐怖分子的行动。他表示，伊朗和伊拉克人民之间有着深厚的友谊，尽管萨达姆政权在外部势力煽动下发动了两国战争，但两国人民此后很快重新走到了一起。他补充说，在“ISIS”发动袭击后，伊朗人民已准备好采取切实行动保卫伊拉克，这充分体现了伊伊两国人民之间深厚而牢固的友谊。

卡利巴夫进一步指出，伊朗在援助伊拉克时，从不因什叶派、逊尼派、库尔德人、阿拉伯人或非阿拉伯人的身份而区别对待，族裔和宗教差异并非关键，重要的是保卫伊拉克。因此，我们将保卫伊拉克视为自身职责，在“ISIS”恐怖袭击面前与伊拉克人民站在一边，并为此付出了巨大牺牲。

阿里·法莱赫·扎伊迪在会见中表示，“我们认为，伊拉克和伊朗人民同属一个民族，分布于两个国家。伊朗和伊拉克在历史和地理上有着诸多共同点，两国命运息息相关。”

伊拉克总理表示，“伊朗是“ISIS”危机期间第一个响应伊拉克援助请求的国家，这对我们而言意义重大。如果有人为伊拉克提供帮助，我们也将以更大的努力予以回应。”

与此同时，穆罕默德·巴吉尔·卡利巴夫在会见伊拉克总统尼扎尔·阿米迪时表示，“伊朗和伊拉克已经认识到，地区诸多问题的主要根源在于美国。美国的霸权本质以及犹太复国主义政权的犯罪和邪恶本质导致了近期地区冲突，而在这些冲突中，伊朗和伊拉克两国承受的损失最为严重。”

伊朗议会议长在谈及近期战争给波斯湾局势造成的影响以及石油出口面临的障碍时表示，造成这些问题并阻碍能源市场正常运行的主要责任在于美国及其好战政策。他指出，过去的经验表明，伊斯兰国家比以往任何时候都更加需要彼此，而美国并不是值得依靠的支持者。

他补充道，“美国接近波斯湾国家及其他地区国家，是为了掠夺和攫取它们的资源。地区国家已经认识到，‘斋月战争’再次证明，美国不仅不是它们安全的保护者和维护者，反而是破坏地区国家和平与稳定的制造者。”

尼扎尔·阿米迪在会见中谈及美国近期对伊朗发动的、波及整个地区的战争时表示，这场战争是不正当的，也是强加于人的，违反国际规则，其后果对地区局势和伊拉克都十分严重。

他将伊朗和伊拉克视为生活在两个国家的同一个民族，并补充道，伊拉克拥有重要的战略地位、丰富的自然资源、充足的人力资源和深厚的历史底蕴，伊拉克未来的立足之本和坚定力量将建立在抵抗之上。

阿米迪强调，地区整体安全有赖于各地区国家自身的安全，伊拉克作为地区稳定的维护者，将支持伊朗伊斯兰共和国。