伊朗军队发言人：美国已失去其国际声望

据今日帕尔斯（Parstoday）报道，穆罕默德·阿克巴里尼亚准将于周五晚间在接受伊朗伊尔纳通讯社采访时表示，民族团结与凝聚力是战争的重大成果之一，并补充道：伊朗人民围绕领袖、革命和体制的团结得到了加强，这是一项非常伟大的成就。

伊朗军队发言人将伊朗人的地缘政治觉醒视为战争的另一项成就，并明确指出：伊朗人今天认识到一种过去存在但未被激活的地缘政治潜力。霍尔木兹海峡凭借其赋予伊朗人民的巨大潜力，如今可以在推进伊朗伊斯兰共和国外交政策目标方面发挥决定性作用。

阿克巴里尼亚准将在谈到美国实力衰落时表示：正如我们殉道领袖所言，美国实力衰落的迹象多年前就已存在，如今这些迹象更加明显。美国人已失去了其作为世界大国的影响力，我们在地区层面也目睹了美国的严重衰落，以至于沙特、土耳其和巴基斯坦三国建立了一个独立于美国的防御安全机制，这是该地区首个没有美国参与的防御安全机制。

他在提到伊朗军事理论从防御性向进攻性转变时指出：伊朗伊斯兰共和国在这两场战争中，军事理论已从防御性向进攻性转变，我们在快速回应、对敌人侵略行为的广泛回应以及先发制人行动中都看到了其效果。

伊朗军队发言人强调伊朗武装部队已做好充分准备，并表示：我们利用停火机会提升了作战能力，如今以更高的斗志、更强的自信和所需的装备，准备好对敌人的任何误判予以毁灭性回应。