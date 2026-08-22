塔莱伊尼克将军：反霸权的道路唯有强大/伊朗国防产量翻倍

据今日帕尔斯（Parstoday）援引伊朗国家电视台（IRIB）报道，塔莱伊尼克将军在周五晚间伊朗电视台特别新闻访谈节目中谈到伊朗国防实力时表示：国家实力是维护独立、安全和伊朗-伊斯兰身份的主要战略，国防实力是其核心支柱之一。

他表示，伊朗在导弹领域位居世界前十，在无人机领域属于世界领先国家之一，并明确指出：革命前我们90%的军事装备依赖进口，但今天我们实现了90%的自给自足，生产先进的国产武器，在某些情况下生产成本仅为外国同类产品的十分之一至二十分之一。

伊朗国防部发言人提到美国武器能力的下降时表示：当敌人面临战略储备限制和弹药短缺时，伊朗凭借广泛的生产网络、供应稳定性和即将实现的三倍产量增长，在持久战中保持了优势。

他指出，在近期美国对伊朗的战争中，敌人的军事预算（除秘密援助外）几乎是伊朗的100倍，但得益于本土化、知识型发展和国防经济，伊朗成功挫败了敌人。

塔莱伊尼克将军提到知识型企业和私营部门在伊朗国防工业中的作用时表示：三分之二的国防装备由伊朗私营和知识型企业生产，过去一年中，这些企业数量增长了20%，合作规模增长了70%。此外，去年76%的研究项目已转化为产品。

他在强调为出敌不意而不举办军事展览和停止公开亮相的同时表示：伊朗已将保护国防信息作为优先事项，以应对未来战争和出敌不意，并正推行将国防产量提高三至五倍的计划。