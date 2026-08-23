瓦希迪少将：敌人永远不会停止对伊朗人民的敌视和图谋

据今日帕尔斯（Pars Today）援引伊通社报道，伊朗伊斯兰革命卫队总司令、艾哈迈德·瓦希迪少将在向伊朗国防部和武装部队后勤部代理部长、伊斯兰革命卫队准将赛义德·马吉德·伊本·礼萨致贺，祝贺伊朗“国防工业日”（8月22日）到来时表示，从战略角度看待当前地区发生的事件和局势变化，特别是美国这个“杀害儿童的国家”和残暴的以色列政权对伊朗发动的第二次和第三次强加战争，清楚表明了一个不可否认的事实：敌人永远不会停止对这个伊朗人民的敌视和图谋，战场上每天都面临着新的混合式和军事攻击，以及反人类罪行。

瓦希迪少将表示，在这一关键且具有决定性意义的时期，持续加快推进“增强防御和进攻能力战略”的必要性日益凸显。这是渡过历史艰难关口、挫败敌人当前及未来阴谋的唯一明智而有效的途径。

伊朗伊斯兰革命卫队总司令补充说：“我们感谢全能的真主，在真主无尽恩典的庇佑下，伊朗武装部队和国防工业领域依靠祖国儿女创造历史的奋斗，已经筑起了一道坚固的防御屏障，抵御敌人和那些敌视伊朗及伊朗人民的势力所构成的威胁。在近期强加的战争等具有现实意义和历史意义的战场上，我们已经占据优势，战胜了‘大撒旦’美国、邪恶的以色列政权及其支持者。”

瓦希迪少将在这份贺词中表示：“在这战争持续之际，我们相信，在真主的庇佑下，我们将遵循《古兰经》‘你们应当尽力准备力量和战马，以威慑真主的敌人和你们的敌人’的教诲，在最高领袖这位睿智、勇敢、深谋远虑的指挥官以及伊斯兰革命烈士领袖的忠实继承者的领导下，以国防部为引领，在武装部队的努力下，国防和军事工业产品的生产能力建设将比以往更加有力地推进，并以智慧、速度和审慎不断向前发展。我们将朝着既定目标继续努力，使伊斯兰共和国伊朗最终在新的世界秩序格局中，达到其应有的地位，成为一个独一无二且具有重要影响力的强国。”