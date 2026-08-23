伊朗外交部发言人警告：美国的经济战是向所有国家宣战

据今日帕尔斯 援引伊朗广播电视台通讯社报道，伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃就美国宣布对伊朗实施新的经济制裁在社交平台X上发文称，美国宣布对伊朗实施新的经济制裁，远远超出了对单个国家继续进行非法“经济战”的范畴。这一举动实际上是在试图对所有作为联合国成员的主权国家施加美国的域外管辖。

巴加埃补充说：“任何国家都无权强迫外国银行、企业或机场停止与第三国开展合法贸易，因为这些机构均完全受其所在国主权管辖。这种二级制裁在国际法上没有任何依据。这些制裁违反了《联合国宪章》第2条第1款所确立的国家主权平等这一基本原则，也违背了国际法院在‘尼加拉瓜诉美国案’中确认的国家不得干涉他国内政的国际习惯法原则。”

他强调：“以迫使一个主权国家改变其合法政策选择为目的的经济胁迫，是一种犯罪，也是违反国际法的行为。当这些制裁与海上封锁相结合，而海上封锁本身就属于侵略行为时，其他国家的主权和独立就会被降格为一种暂时的、取决于另一强国意愿和喜好的东西。”

巴加埃指出，屈服于这种公然的胁迫不会让任何国家获得豁免，相反，这只意味着将外国主权置于优先地位，并承认某一外国势力凌驾于其他国家银行、企业和机场的合法活动之上。这种局面的最终结果，将是作为以《联合国宪章》为基础的国家间关系体系基本原则的国家主权遭到彻底削弱，并为重新陷入赤裸裸、全面的殖民主义铺平道路。