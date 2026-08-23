卡利巴夫：伊朗和伊拉克在地区新秩序中发挥关键作用，共同维护持久安全

据今日帕尔斯（）援引伊朗广播电视台报道，穆罕默德·巴盖尔·卡利巴夫周五晚间在结束伊拉克之行后的新闻发布会上对记者表示，目前驻扎在伊拉克的外国军队和外国联盟部队，在伊拉克遭到占领后的数年间一直留在该国，如今已接近最终、彻底撤离。伊拉克领土和领空将摆脱这些外国力量的占领。因此，伊拉克及其人民和政府将在没有外国军队驻扎的情况下，实现完整的独立和主权。这是正在发生的一项非常重要且根本性的进展。

他随后表示，双方部分会谈涉及安全问题。伊朗和伊拉克已经签署了一份内容详尽的安全协议和谅解备忘录，涉及安全问题和边境安全，双方此次就协议的执行部分进行了讨论并跟进落实。双方还讨论了伊拉克的安全问题以及伊拉克各政治团体的问题。当然，我要明确指出，我们从未干涉伊拉克内政。

伊朗议长补充说，伊拉克各政治团体和官员只要在遵守本国宪法、维护自身独立、主权和治理权的框架下达成共识，伊朗作为伊斯兰共和国、伊拉克的邻国以及伊拉克的兄弟和朋友，自然会支持这样的共识。我们同样参与地区安全，也能够为维护持久安全提供帮助，因此我们支持并将继续支持他们达成的任何共识。

伊朗议长随后谈到双边关系的重要性及其对地区关系的影响。他说，我们认为，作为朋友和兄弟的伊拉克在各个方面都具有重要作用，是我们可以共同努力、在地区新秩序中为维护地区持久安全发挥重要影响的第一个国家。两国都可以比过去更加积极地朝这一方向迈进。

他说，正如我此前在为期40天的战争期间以及战争过程中所指出的，如今，伊斯兰世界、伊斯兰国家以及该地区国家，尤其是海湾沿岸国家，比以往任何时候都更加意识到并相信这一事实：占领者以及美国在该地区的存在，加上以色列政权的种种挑衅，不仅无法带来安全，反而只会制造不安全局势和造成损失。

卡利巴夫强调，如今这一点已经清楚地呈现在地区国家面前。我曾在一次采访中两三次提到这一点，也曾在战争期间发表的两三篇文章中谈到这一问题：我们比以往任何时候都更加做好准备，通过地区各国之间的合作与团结，共同建立持久的内生性安全。

伊朗议长强调，我们与伊拉克朋友就经济问题进行了详细讨论，包括与伊拉克私营部门和政府部门的代表进行了交流。毫无疑问，制裁给伊拉克和伊朗都带来了压力，但这本身也提供了一个很大的机会，使我们能够进一步开展密切合作。