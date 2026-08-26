美国对伊朗实施新制裁

圣裔世界大会通讯社援引伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报道，美国财政部在针对伊朗伊斯兰共和国的军事战场受挫后，作为其敌对经济运动的一部分，对多个实体、个人及船只实施了制裁。

美国国务院发言人塔米·皮戈特当地时间周一在为其对伊朗经济战辩护时声称，这些个人、实体和船只的活动包括袭击美国军队及美国在该地区的盟友、非法供应武器、对美国基础设施进行网络渗透，以及运输能源产品——而这些产品的销售为全球范围内的恐怖主义提供了资金。

皮戈特声称，这些措施针对的是伊朗军事官员，他们负责供应武器并指挥针对美军及其地区伙伴的袭击。他还声称，制裁还针对伊朗境内的实体，这些实体为针对美军及其盟友收集情报，以及一个为伊朗军事和导弹项目提供设备的供应网络。

皮戈特称，美国瞄准了一个由航运公司、中间商组成的广泛网络，这些公司通过阿联酋、中国、新加坡和欧洲转运伊朗的石油、石油产品和石化产品，为伊朗提供所需财政资源。

他还声称，今日行动的网络部分是与美国联邦调查局（FBI）密切协调进行的。FBI上周对八名伊朗公民提起了诉讼，他们与一场黑客行动有关，该行动危及了美国能源公司、国防承包商、医疗机构以及地方、州和联邦各级政府办公室。皮戈特还声称，美国国务院的“正义奖赏”计划上周为提供关于其中五名伊朗政府指使对美国关键基础设施进行网络活动的人员信息，悬赏高达1000万美元。

这位美国官员声称，此举表明美国对数字基础设施威胁的重视，攻击美国系统的人无论身在何处都将被追责。皮戈特声称，美国将继续破坏、揭露和消除伊朗的军事和扩散活动、装备供应计划、恶意网络行动及非法石油贸易——这些行为为伊朗政权的恶意行为提供了资金。