伦敦警方因穆斯林警官谴责以色列在加沙的罪行将其解雇。

圣裔世界大会通讯社报道，伦敦大都会警察局（Met Police）在未事先警告的情况下，解雇了一名名叫穆罕默德·尼扎姆的穆斯林警官，原因是他曾在社交媒体上支持巴勒斯坦事业，并对犹太复国主义政权在加沙地带的侵略战争表示憎恶。

伦敦警察纪律委员会在举行听证会后，认定该警官的批评立场构成“严重不当行为”，且违反了与平等和多样性相关的职业标准，并裁决将其立即解职。根据纪律听证会的文件，这名穆斯林警官在2023年9月至2024年7月期间，曾在网络上发布、转发和点赞过相关内容，其中强调了巴勒斯坦人民抵抗占领的合法权利，以及犹太复国主义政权的殖民本质。该案件还包括他对以色列军队士兵死亡表示高兴、高呼“真主至大”、为阻止占领军而祈祷，以及将10月7日行动描述为抵抗犹太复国主义罪行的“抵抗行动”等反应。

审理委员会声称，该警官所互动部分内容——包括提及犹太复国主义支持者的媒体影响力，或批评利用历史事件为加沙当前罪行辩护——根据以色列游说集团支持的定义（国际大屠杀纪念联盟IHRA的定义），被视为“反犹太主义”；批评者认为该定义是压制反对占领声音的工具。

穆罕默德·尼扎姆在听证会上为自己辩护时否认了反犹太主义指控，强调他在目睹加沙暴力与屠杀无辜儿童的惨状后，经历了精神危机、极度愤怒和痛苦。然而，纪律委员会声称部分活动在此日期之前已有记录，且所提供的医疗文件不能证明其所有立场合理。最终，尽管该警官在调查期间配合并表示悔意，但纪律委员会声称，一名在职警官公开的反以色列立场会损害公众，尤其是犹太社区对警方公正性的信任，因此拒绝发出书面警告，裁决将其立即解职；该警官有权向警务上诉法庭提起申诉。