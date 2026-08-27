以色列分析人士：内塔尼亚胡卷入虚假战争；斯莫特里赫继续政治竞争

圣裔世界大会通讯社援引《马里夫日报》政治分析人士兰·埃德利斯坦的文章称，在提及以色列近期在叙利亚的军事行动时，提出了一个问题：内塔尼亚胡能在多大程度上继续其好战政策，其后果何时会反噬政府。他指出，军队中的装甲部队、步兵和飞行员都可能质疑在叙利亚行动的目的，同样的问题也会出现在以色列在黎巴嫩、约旦河西岸和加沙地带的行动上。

埃德利斯坦表示，土耳其和叙利亚在法律和政治上处于可以自主决定双边关系的地位，以色列的持续攻击可能引发国际反应，包括欧洲制裁和美国的限制。随后，他转向宗教犹太复国主义内部的竞争，指出斯莫特里赫重新提出E1地区建设计划，更多是为了与以色列预备役军官奥弗·温特竞争，而非传达官方政策。温特加入宗教犹太复国主义派别的领导层竞争令斯莫特里赫及其盟友感到担忧，他们通过提出在马阿勒阿杜明与耶路撒冷之间建造约1200套住房的招标，试图向选民展示斯莫特里赫有能力阻止巴勒斯坦建国。

埃德利斯坦指出，E1计划约35年前由阿里尔·沙龙在住房部长任内提出，此后每隔几年就会被提上议程，但通常遭到广泛的国际反对。他认为，该计划的目的是连接以色列定居点、切断约旦河西岸各地区的地理联系，从而使建立地理上连贯的巴勒斯坦国变得困难。他还提醒，内塔尼亚胡过去曾向美国和欧洲国家承诺不在E1推进建设。

这位分析人士批评以色列定居者和右翼势力，称E1计划可能产生适得其反的效果，反而增加全球对巴勒斯坦建国的支持。他强调巴勒斯坦问题已无法否认，即使在以色列社会内部也有相当一部分人正视这一问题。他还提及加迪·埃森科特关于巴勒斯坦建国的立场，认为即使他出任总理，E1计划的实施也不太可能，而现政府的下台可被视为解决巴勒斯坦问题道路上的重要一步。