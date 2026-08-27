独立报：美国军事力量在伊朗失败，经济战也不会成功

圣裔世界大会通讯社报道，《独立报》在一篇题为《美国力量在伊朗失败，经济清算日也不太可能成功》的社论中写道，唐纳德·特朗普在中东的战争已成为美国更大的危机，美国总统如今正试图通过加大对伊朗的经济施压，在这场对抗中开辟新战线。

该报在提及“斋月战争”爆发约六个月后强调，美国的军事力量未能迫使伊朗屈服，华盛顿在战争初期寻求的目标尚未实现。该报随后对美国对伊朗经济施压的新阶段表示怀疑，认为对抗领域从军事手段转向经济施压，未必会给特朗普政府带来不同的结果。

《独立报》将中国视为华盛顿在这一道路上面临的最重要挑战之一，因为北京购买了伊朗出口石油的很大一部分。据此，制裁中国大型公司和金融机构可能将对伊朗的经济施压转变为中美之间更广泛的贸易和金融对抗。《独立报》还指出了华盛顿的威胁与实际执行能力之间的差距，称特朗普政府尽管大肆宣扬将施加前所未有的压力，但在宣布新一轮制裁时，却未立即动用针对伊朗主要贸易伙伴的最严厉工具。

该报指出，这一问题近日引起了英国媒体和专家的关注，并对美国执行其经济威胁的能力产生了怀疑。《独立报》此前曾将美国对伊朗的战争描述为“多方面的失败”，称华盛顿的做法——无论是在军事领域、谈判还是试图在核问题上强加其要求——都未能实现特朗普政府宣称的目标。这篇社论发表之际，华盛顿在战场上未能达成目标后，已将经济施压转变为其对伊朗伊斯兰共和国政策的核心。该报认为，这一做法面临严重障碍，可能给美国和全球经济带来更多代价。