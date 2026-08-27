尼克扎德：议会将与司法机构合作，追查美国在拉默尔德的罪行

圣裔世界大会通讯社来自法尔斯省的报道，伊朗伊斯兰议会副议长阿里·尼克扎德在访问拉默尔德市并视察遭美国及犹太复国主义政权导弹袭击受损的“纳伊米烈士礼堂”及“伊萨拉尔”住宅区时表示，拉默尔德事件与米纳布事件一样，都是美国战争罪行的证据。他宣布，议会将与司法机构合作，通过法律途径和国际场合共同追究这一罪行，为受害者伸张正义。

尼克扎德在向事件遇难者致敬时表示，真主赐予人类最高的恩赐便是殉道的品级。他补充说，那些在真主道路上献出生命的人，得到了真主的眷顾与拣选，这一崇高地位是他们的巨大荣耀。

他同时向烈士家属及全体伊朗人民表示慰问和祝贺，称这些烈士是纯洁、虔诚、高尚且服务人民的人，为了这片土地的尊严与安全奉献了自己的生命。

关于袭击细节，尼克扎德指出，这个体育场所原本是民众、青年和儿童前来休闲运动的地方，却遭到炸弹袭击。他说：“那枚炸弹含有超过76万颗钢珠弹片。这些民众究竟有何罪过，竟以这种方式殉难？”他强调，拉默尔德市人口仅4万，但美以敌人却对这样的人口使用了含有超过76万枚弹片的炸弹——这本身就是美国罪行的铁证。

尼克扎德还赞扬了拉默尔德选区议员为维护当地民众权利所做的不懈努力。他表示，美国的拉默尔德罪行与其在米纳布的罪行并列，伊斯兰革命领袖也曾将拉默尔德事件与米纳布的美国罪行相提并论。他宣布，议会代表，特别是司法与法律委员会，将与司法机构合作，通过法律机构及国际场合展开必要的追诉行动。

副议长还对拉默尔德市虔诚、热爱领袖、高贵且正直的人民的耐心、坚韧与合作表示衷心感谢。访问期间，尼克扎德实地考察了损失情况，并详细了解了受灾家庭的救助进展和赔偿措施的落实情况。拉默尔德及梅赫尔选区议员赛义德·穆萨·穆萨维及住房基金会部分官员陪同了此次视察。