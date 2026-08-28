伊朗驻联合国大使：美国海上封锁公然违反国际法

据今日帕尔斯 援引迈赫尔通讯社报道，古拉姆侯赛因·达尔齐于周二晚在联合国安理会关于冲突与粮食安全的会议上，谈到美国和犹太复国主义政权对伊朗的侵略战争时表示：霍尔木兹海峡航运不稳定和混乱的根源正是这一侵略，在此之前，商业航运通过该水道未受任何干扰。

他表示，2026年2月28日美国和犹太复国主义政权对伊朗的袭击导致伊斯兰革命领袖及超过3400名平民遇难，并补充道：伊斯兰堡谅解备忘录明确规定美国不得对伊朗进行任何威胁或使用武力，但美国于6月27日再次发动军事侵略，违反该协议，导致超过60名平民死亡、超过630人受伤。

达尔齐在提到美国对伊朗的海上封锁及在国际水域袭击伊朗商船时，称这些措施公然侵犯伊朗主权和国际法，并表示：中央司令部于8月12日公开宣布改变59艘商船航线，使3艘船只失去航行能力并登临2艘船只。这些措施连同美国财政部长宣布的“经济排斥”行动，旨在对伊朗人民实施经济封锁，将食品和能源作为施压工具。

伊朗驻联合国大使强调：安理会必须坚决谴责和拒绝这些单边强制措施，并呼吁所有国家拒绝美国单边强制措施的域外适用。他还强调，伊朗保留使用一切可用途径进行回应、索赔和伸张权利的权利。

达尔齐在强调伊朗根据国际法享有自卫的固有权利时表示：伊朗作为霍尔木兹海峡的沿岸国，拥有合法权利采取必要措施回应侵略，恢复和平与安全航运的唯一可持续途径是结束侵略、取消非法封锁并提供防止侵略重演的可靠保障。霍尔木兹海峡的任何安排只能由海峡沿岸国；即伊朗和阿曼；进行管理。