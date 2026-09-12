伊斯兰恐惧症阴影下法国穆斯林的“无声移民”

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，占法国人口逾8%的穆斯林群体，近年来面临仇恨言论、歧视性措施及一系列法律和政治限制的上升趋势。报道称，这一态势已导致部分法国穆斯林为摆脱宗教身份带来的压力而“无声”离开法国。

法国宪法禁止基于种族或宗教归属的人口统计，因此官方无确切穆斯林人数数据。非官方估算超过550万，占总人口8%以上。皮尤研究中心2016年估算约为570万，占8.8%。极右翼人士提出更高数字，但普遍估算在8%至9%之间。

伊斯兰教在法国历史悠久，可追溯至8世纪。当代穆斯林社群主要形成于一战后，法国从穆斯林国家（尤其是阿尔及利亚）招募劳动力时期。此后来自阿拉伯和穆斯林国家的移民潮持续增加，工作居留逐渐转为永久定居，如今第三、四代穆斯林视法国为祖国，相当一部分已获得法国国籍。阿尔及利亚裔是最大群体，约占穆斯林人口的35%，其次是摩洛哥裔（25%）和突尼斯裔（10%），此外还有大量土耳其及来自埃及、利比亚和非洲各国的移民。

法国穆斯林拥有多个社会、宗教和文化机构，包括1926年开放的巴黎伊斯兰学院与大清真寺，以及管理学校和协会的伊斯兰组织联盟。法国穆斯林全国联合会成立于1985年，下辖150多个协会。尽管宪法禁止基于教派组建政党，仍有一些伊斯兰倾向的政治组织成立，旨在服务穆斯林群体。