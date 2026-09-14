据今日帕尔斯 援引伊朗国家电视台（IRIB）报道，伊朗外交部波斯湾司司长穆罕默德·阿里·贝克周日表示：原定于周一召开的波斯湾沿岸国家外长会议，已应地区部分国家请求并经阿曼与伊朗共同决定，改期举行。

他补充说：伊朗伊斯兰共和国将与阿曼保持密切磋商，就举行此次会议的适当时间进行必要协调。

阿曼外交大臣亦在一份官方声明中宣布，原定于周一在该国举行的霍尔木兹海峡地区会议已变更时间。

巴德尔·布赛义迪表示：此次地区会议原定于明日（周一）在阿曼塞拉莱举行，但为确保各方达成共识，会议已延期举行。