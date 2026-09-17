意大利穆斯林谴责政治活动人士亵渎《古兰经》

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，意大利一名政治活动人士在直播中焚烧并撕毁《古兰经》，引发该国穆斯林社群、摩洛哥裔少数族群及公民社会活动人士的强烈愤怒与抗议。事件发生后，公民活动人士和伊斯兰社群强调应采取负责任的回应，呼吁避免反应性行为，不要落入蓄意挑衅的陷阱。为此，一封致媒体和公众的公开信指出，侵犯宗教神圣性不能成为煽动仇恨或加剧社会分裂的正当借口。公开信强调必须区分“言论自由”与仇恨言论，谴责针对宗教信念的有针对性侮辱。签署者要求政治和社会机构履行其反对仇恨言论的责任，避免将宗教问题用于政治或媒体炒作。公开信还要求媒体以专业和负责任的方式报道此类事件，防止紧张局势升级和分裂叙事的重复。呼吁发起者强调应继续开展民间努力，促进跨文化、跨宗教对话，加强公民价值观和相互尊重，并提醒对此类行为的回应必须完全和平、文明且在法律框架内进行。最后强调，维护和平共处与社会和平需要以警觉和负责任的态度面对分裂主义和仇恨言论，而非陷入更多紧张与分裂的陷阱。