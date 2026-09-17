伊斯兰世界不应在人工智能和新技术方面落后

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，马来西亚总理在印度卡利卡特市举行的学者与学生会议上发表讲话，强调伊斯兰世界必须积极参与新技术领域，呼吁在维护信仰、道德价值观和伊斯兰科学与思想遗产的同时，利用人工智能的潜力。安瓦尔·易卜拉欣表示：“伊斯兰世界不能在人工智能和新技术的加速发展面前消极被动，因为对这些变革的无知会使穆斯林社会容易受到他人的渗透和影响。”他认为学习和了解人工智能对伊斯兰社会至关重要，同时强调技术进步不应脱离人类和道德价值观，而应在信仰和道德原则的框架内加以引导。马来西亚总理还强调必须保持新技术与穆斯林科学与思想遗产之间的联系，表示伊斯兰世界在获取新知识和技术的道路上不应忽视《古兰经》、圣训和穆斯林思想家的科学著作。安瓦尔·易卜拉欣在讲话中还提及“马来西亚昌明”理念，表示这一方针建立在人性、尊重以及不同宗教和族群追随者共处等价值观之上，同时根植于伊斯兰信仰和马来西亚社会的道德框架。