库什纳：美国利用以色列的国际孤立迫使其接受加沙协议

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，唐纳德·特朗普的女婿兼顾问、美国政府在加沙谈判中的有影响力人物贾里德·库什纳宣布，华盛顿利用了犹太复国主义政权对多哈失败袭击的后果，加大对以色列的压力，迫使其走向加沙协议。库什纳在基辅举行的“雅尔塔欧洲战略”会议上通过视频发表上述言论，将犹太复国主义政权对哈马斯领导人在多哈驻地的袭击描述为“可怕的行为”。他表示，此次行动在军事上并未成功，导致以色列面临广泛的国际孤立；特朗普政府利用这一局面向特拉维夫施压，迫使其接受协议。库什纳补充说，以色列官员最初对华盛顿要求的一些行动有所保留，但最终认为该协议对自己有利。他声称，该协议除以色列外，也为加沙人民带来了积极结果。2025年9月9日，犹太复国主义政权对多哈发动袭击，旨在暗杀多名哈马斯领导人，但该运动高级领导人幸免于难。此次行动中，多名哈马斯成员和一名卡塔尔安全人员被杀。此次袭击引发广泛国际反应，并影响了卡塔尔在加沙谈判中的调解角色。库什纳现在表示，华盛顿能够利用此次袭击后形成的氛围，推动以色列走向其此前不同意某些条款的协议。据他称，特朗普政府在创造这一机会之前，已就协议细节、战后安排、安全保障和人道主义援助进行了数月的工作。内塔尼亚胡领导的利库德党对库什纳的言论作出了不同回应，声称内塔尼亚胡决定向加沙城派遣军队并袭击卡塔尔的哈马斯领导人，加上特朗普的巨大压力，促使哈马斯从部分要求中撤退，并同意释放剩余被扣押人员。库什纳的言论是在他近几天批评犹太复国主义政权对加沙政策的背景下发表的，他曾表示在被占领土举行选举使以色列政府在涉及加沙的某些决定上“有些不理性”。他此前强调，特朗普政府仍在努力推进其加沙未来计划。