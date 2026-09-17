英国制裁是“打击犹太恐怖主义国际斗争”的第一步

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，犹太复国主义政权前总理埃胡德·奥尔默特在《阿拉伯新闻》发表文章写道：英国对约旦河西岸被占领土上犹太定居点的制裁，是“打击犹太恐怖主义国际斗争”的第一阶段，这一进程将导致该政权自成立以来面临前所未有的孤立。上周，包括英国在内的12个西方国家外长宣布对与巴勒斯坦被占领土上犹太定居点进行商品贸易实施限制。英国外交大臣埃德·米利班德也宣布，英国将禁止从约旦河西岸“被占领土上的非法定居点”进口商品。奥尔默特在文章中写道，他对米利班德宣布对参与约旦河西岸“恐怖”行为的定居者实施制裁的决定“并不感到惊讶”。他补充说，血腥恐怖行为的增加已变得不可容忍，这些罪行是数百个犹太定居者团体和约旦河西岸数千名支持他们的犹太居民有组织努力的一部分，其目的是迫使巴勒斯坦人离开居住地，为未来将所有这些土地吞并入以色列创造条件。奥尔默特还将“E1”定居点建设计划视为阻止两国方案实施的努力的一部分，并表示：在该地区的建设将把约旦河西岸分为两个相互分离的区域，使任何基于1967年边界建立巴勒斯坦国的努力失败。“E1”计划位于耶路撒冷以东，旨在通过征用巴勒斯坦土地连接“马阿勒阿杜明”定居点与被占领的耶路撒冷。奥尔默特表示：犹太恐怖分子并非在真空中行动，问题不限于本雅明·内塔尼亚胡所描述的少数年轻罪犯。他将该群体描述为“广泛且不断增长的”，并称许多成员配备了由犹太复国主义政权国内安全部长伊塔马尔·本-格维尔倡议提供的武器。奥尔默特还表示，这些地区的定居点当局认识这些恐怖分子并支持他们。奥尔默特指责犹太复国主义政权部长们鼓励定居者在约旦河西岸对巴勒斯坦人犯下罪行，并提到该政权战争部长伊斯雷尔·卡茨拒绝签发针对犹太人的行政拘留令，而仅对巴勒斯坦人使用这一权力。他还指责内塔尼亚胡支持“被占领土上的犹太恐怖主义”，并表示：内塔尼亚胡看到、听到并知道正在发生的一切，但对警察和军队未能采取必要措施执法、维持秩序以及逮捕恐怖分子并将其移交的失败视而不见……