英国清真寺向公众敞开大门：有关于伊斯兰教的任何问题，尽管来问！

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，英国彼得伯勒市的“费赞·麦地那”清真寺将举办开放日活动，旨在加强宗教间对话、减少对伊斯兰教的误解。活动邀请不同信仰和背景的民众走进清真寺，与当地穆斯林社区成员交流，了解伊斯兰教义和仪式。该清真寺是彼得伯勒市最大的清真寺，也是该市五个仇恨犯罪登记与报告中心之一。彼得伯勒清真寺联合委员会表示，鉴于近年来的社会状况，举办此类活动“比以往任何时候都更加必要”。委员会主席阿卜杜勒·乔杜里强调，所有不分宗教、年龄和背景的人均可参加，目标是“消除障碍”。活动期间，参观者可提出关于伊斯兰教和穆斯林信仰的问题，观看礼拜仪式，并通过对话和信息展览了解伊斯兰教基本教义。主办方表示，活动旨在解答公众疑问、纠正误解，为直接了解伊斯兰教和穆斯林提供平台。乔杜里还指出，近年来虚假信息增加和极右翼势力抬头，凸显了此类活动对弥合社会分歧的必要性。除对话和宗教环节外，现场还设有食品和文化产品摊位。此次活动被视为穆斯林社区主动与市民建立直接联系、就伊斯兰教进行问答的范例。