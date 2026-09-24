曼联穆斯林球迷团体要求俱乐部所有者辞职

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）援引《卫报》报道，曼联穆斯林球迷俱乐部（MUMSC）对俱乐部所有者之一吉姆·拉特克利夫近期的言论作出回应，要求其与格雷泽家族退出俱乐部所有权结构。该团体将拉特克利夫关于英国现状的言论描述为“完全不可接受”，并发表声明作为对曼联当前所有权结构的“不信任宣告”。曼联穆斯林球迷俱乐部在声明中强调，球员、工作人员、安保人员、赛事组织者和球迷来自不同国家、文化、族裔和宗教。该团体表示，曼联在身份上不属于投资基金、股东或亿万富翁，在经历多年“衰落、未兑现的承诺和反复的失败”后，已对当前所有权结构失去信心。此次抗议主要针对拉特克利夫近期关于英国的言论。他在接受BBC采访时将英国描述为“正在衰落的国家”，并提及该国过去的帝国历史。拉特克利夫还将高税收和移民列为英国当前问题因素，称政客应对这些问题“不够强硬”。此前七个月，他在接受天空新闻采访时曾称英国被移民“殖民化”，后因言论引发不满而道歉。曼联穆斯林球迷俱乐部表示，当时已就这些言论与拉特克利夫沟通，希望类似情况不再发生。但该团体称，拉特克利夫的新言论再次将移民和政府福利置于其对英国问题分析的中心。此次抗议并非拉特克利夫与曼联球迷之间唯一的矛盾。据《卫报》报道，他在过去数月因多项管理决策面临球迷抗议，包括提高票价和裁减约450名俱乐部员工。此外，打击门票转售的计划和取消685张季票也引发多个球迷团体的抗议。