超过半数美国犹太人反对华盛顿资助以色列政权

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，由“梅尔曼”集团为“犹太选民研究所”进行的一项新民意调查显示，美国犹太人对本雅明·内塔尼亚胡及其政策存在显著批评。据以色列媒体“瓦拉新闻”报道，民调显示52%的美国犹太人支持减少或切断美国对以色列的军事援助。其中，17%希望完全切断美国对以色列33亿美元的军事援助，36%倾向于减少援助但非完全停止。相比之下，40%的受访者希望美国维持当前对以援助水平，8%未明确表态。民调结果还显示出明显的党派分歧：63%的民主党犹太人支持减少或切断美国援助，而67%的共和党人和65%的独立人士希望维持当前援助水平。在另一部分调查中，56%的美国犹太人对内塔尼亚胡领导下的以色列政权行为加剧美国国内反犹主义和反以色列情绪表示深切担忧。这一担忧在民主党犹太人中更为普遍，65%持此观点。此外，46%的独立人士和34%的共和党犹太人亦对以色列行为加剧反犹和反以情绪表示担忧。民调结果还显示美国犹太人对近期某些政治事态和初选中支持以色列的相关行动存在分歧。超过三分之一的犹太选民认为这些行动使情况恶化，而另一部分受访者则强调支持以色列的重要性日益增加。这些发现发布之际，美国犹太人对以色列政权政策、华盛顿对以军事支持程度及加沙战争后果的立场在不同政治和社会群体中存在差异。