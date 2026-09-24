法国最古老的清真寺正在改写伊斯兰教传入史

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，远离欧洲大陆数千公里的印度洋马约特岛西海岸，“钦戈尼”清真寺至今仍矗立。这是法国最古老的清真寺，至今仍在使用并举行礼拜。据法新社报道，该建筑的重要性不仅限于宗教功能，其墙壁和建筑层已成为揭示科摩罗群岛悠久人类居住和文化交流历史的石质文献。为记录这一遗产，法国国家预防性考古研究所（Inrap）于2023年在清真寺内部进行了精确发掘。此前该清真寺于2015年被正式列入法国历史古迹名录，此次发掘是修复工程的一部分。发掘结果证实了此前的考古发现，并明确了该遗址的精确年代序列。证据表明，该地的人类居住根源可追溯至公元12世纪。传统叙事一直认为，是16世纪将“钦戈尼”定为首都的苏丹们将伊斯兰教和文明带到了马约特岛。但考古学家的铲子讲述了完全不同的故事。他们证明，清真寺和伊斯兰教在该地区苏丹政权出现前数个世纪就已存在。法国国家东方语言与文明学院（Inalco）历史学家兼研究员马夏尔·布利解释说，伊斯兰教在11至12世纪通过海上贸易网络逐渐传入马约特岛。他推测，来自阿曼甚至可能来自伊朗的水手将这一新宗教带到了该地区。随着时间推移，该地建筑结构也随宗教和社会变迁而改变。12世纪初次定居后，此处建起一座石质清真寺，其遗迹可追溯至14世纪。建造中使用了海岸砂岩、玄武岩和珊瑚等材料，考古学家将珊瑚视为区域年代标志，因为同期东非海岸清真寺中也有使用。16世纪，随着政治经济变革和苏丹统治带来的繁荣，该建筑达到建筑发展顶峰，面积成倍扩大，并于1538年建成一座历史性米哈拉布，上面刻有当时统治者“苏丹阿里·穆罕默德”的名字。研究人员通过检查出土文物发现，马约特岛居民曾信奉沙斐仪派。