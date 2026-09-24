华盛顿邮报：美国在战争压力加剧之际背弃了沙特

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，《华盛顿邮报》在一份关于沙特阿拉伯安全和经济压力加剧的报道中，披露了华盛顿在当前形势下对利雅得支持的有限性。该报写道，这表明沙特与美国数十年的安全伙伴关系在利雅得比以往任何时候都更需要它的时候，正面临严重限制。根据该报道，据信与伊朗立场一致的团体发动的袭击，正对沙特的石油基础设施、军事基地和能源运输路线构成压力，同时安萨鲁拉力量在红海沿岸的推进也加剧了对其石油出口的担忧。在此情况下，唐纳德·特朗普迄今未采取新的军事干预来直接支持沙特。《华盛顿邮报》援引两位接近沙特支持政府的也门官员的话报道称，利雅得向华盛顿提出的援助请求未得到实际回应。其中一位官员表示，也门政府对“特朗普政府不愿参与当前打击胡塞武装的战斗”感到失望，援助请求显然在华盛顿“未被听到和看到”。美国前驻沙特大使迈克尔·拉特尼也就当前局势直言，沙特“数十年来在與美國的军事伙伴关系中投资，正是为了这样的时刻”，但如今这一时刻到来，“美国却不向前迈步”。这一局面发生之际，利雅得与华盛顿的关系数十年来建立在战略伙伴关系基础上，华盛顿邮报将其称为“石油换安全”模式。沙特近年来也更强调发展与美国的关系，并寻求广泛的武器合同和投资。然而，《华盛顿邮报》的报道表明，这些广泛投资迄今并未意味着美国承诺在当前危机中直接进行军事干预。该报写道，两国去年签署的战略防御协议也不包含相互军事防御承诺。一位特朗普政府高级官员在与《华盛顿邮报》对话中声称，美国的重点是“保护核心国家安全利益”，包括红海航行自由，以及“赋能地区伙伴管理和解决地区安全挑战”。该官员未就沙特请求军事援助或特朗普与穆罕默德·本·萨勒曼的对话作出解释。《华盛顿邮报》写道，这一方针使利雅得处于这样一种境地：尽管数十年来投资建立与美国的安全伙伴关系，但在军事威胁加剧和能源基础设施压力增大的情况下，却不得不在没有华盛顿直接干预的情况下，自行承担应对这些威胁的重要负担。