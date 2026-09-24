美国共和党人试图将美国-伊斯兰关系委员会列为恐怖组织

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，美国国会数名有影响力的共和党议员要求唐纳德·特朗普政府审查将致力于保护穆斯林权利的“美国-伊斯兰关系委员会”（CAIR）列入外国恐怖组织名单。参议员特德·克鲁兹上周也要求将该组织列入该名单。据“中央广场”新闻网站报道，佛罗里达州共和党众议员兰迪·法恩一项要求美国国务院审查CAIR是否符合外国恐怖组织认定标准的法案的发起人再次强调其法案通过的必要性，并声称该组织与暴力穆斯林团体有关联。法恩周三对“中央广场”表示：“这是一个外国恐怖组织。我的意思是，美国-伊斯兰关系委员会是作为穆斯林兄弟会的分支成立的。该组织是哈马斯的掩护。”佐治亚州共和党众议员厄尔·S·“巴迪”·卡特也表示同意法恩和克鲁兹的努力。他对“中央广场”说：“这是必须做的事情。”得克萨斯州和佛罗里达州此前已将CAIR列为恐怖组织，但该组织已就此提起诉讼，案件目前正在法院审理中。该组织研究与倡导主任科里·西尔弗未回应“中央广场”的置评请求。

法律与财务后果：CAIR成立于1994年，是根据美国税法第501(c)(3)条款免税的慈善组织，自称是美国最大的公民自由、民权和穆斯林权利保护组织。将其列入外国恐怖组织名单可能导致其联邦免税资格被暂停，对其捐款不再享受税收减免，资产被冻结，明知故犯地为其提供物质支持将成为联邦犯罪。在周日于达拉斯举行的共和党中期会议上，参议员特德·克鲁兹批评了他所称的共产主义者与伊斯兰主义者之间的“红绿联盟”。得克萨斯州州长格雷格·阿博特也承诺在该州全面禁止伊斯兰教法。克鲁兹周二在参议院司法委员会会议上与美国联邦调查局局长卡什·帕特尔交谈时，要求特朗普政府效仿阿博特的做法。他说：“我的家乡得克萨斯州已将他们列为恐怖组织，我要求政府也这样做。聚焦威胁并打击它们，是保障美国安全的最佳方式。”