多个国家禁止伊朗航空公司航班

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，随着美国制裁于周三生效，多个国家开始禁止伊朗航空公司航班飞往其机场。据《新阿拉伯人报》报道，美国总统唐纳德·特朗普政府于9月初宣布将伊朗整个航空运输部门列入制裁名单。美国财政部长斯科特·贝森特两天前警告称，伊朗航空公司将从9月23日起在全球范围内面临运营困难。贝森特在接受CNBC采访时表示：“全球所有伊朗航空公司都将被停运。”这些制裁还将涵盖向伊朗航空公司提供基本服务的外国公司和机构。他解释说，任何为伊朗飞机加油、提供降落服务或出售其航班机票的实体，都可能面临美国制裁，包括失去基于美元的金融体系准入资格的风险。贝森特说：“如果伊朗飞机降落，你不能为其加油，不能提供降落服务，不能出售其机票。否则，你将脱离基于美元的金融体系。”

伊朗有27家航空运输公司在运营，其中大多数执行国内航班。伊朗国家航空公司“伊朗航空”和私营公司“马汉航空”是伊朗最重要的国际航班运营商，尤其是飞往邻国以及俄罗斯和中国的航班。自周一起，格鲁吉亚已禁止所有伊朗航空公司航班从其领土飞往该国。马汉航空也宣布，应安卡拉要求，已暂停飞往土耳其的航班。新限制预计将使伊朗人出国旅行或返回伊朗更加困难。伊朗在2月底美国和犹太复国主义政权对其发动战争后不久，完全关闭了领空。随着军事行动强度降低，伊朗航班有限恢复，但目前只有伊朗航空公司执飞国际航班。

在阿塞拜疆共和国，阿塞拜疆航空公司周二宣布，巴库因美国制裁，禁止伊朗航空公司航班飞往阿塞拜疆。该公司在周二发布的声明中宣布：“由于美国对伊朗实施的新制裁方案，特别是针对航空部门的制裁，决定自2026年9月22日起暂停伊朗航空公司航班。”