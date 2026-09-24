据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，英国国防部突然宣布发现970万份新文件，其中部分可能涉及英国特种部队被控杀害阿富汗平民的调查，并将导致调查进程延迟。

英国国防部在致阿富汗独立调查委员会的一封正式信函中宣布，近期发现了970万份与该委员会任务所涵盖时期相关的独特记录。这些文件属于一个更大的数据集，此前未经审查或评估，在过去三年中提交文件的要求中亦未被考虑。

这封于2026年8月6日发出、公开版本近期才公布的信函中，国防部律师写道，文件数量的突然且意外增加，源于在相关系统中发现了新的文件夹结构。国防部此前认为这些数据大部分不在调查范围内，但现在发现其中部分可能涉及2010至2013年间英国特种部队被控杀害阿富汗平民的指控。

调查委员会主席贾斯蒂斯·海登-基尤勋爵在2026年9月22日的声明中称这一迟来的发现“令人担忧且遗憾”，并警告若不迅速处理，可能延误委员会已取得的进展。他将于9月25日举行公开听证会，以从国防部获得保证：相关文件将迅速被识别并提交，现有进程不受干扰，此类事件不再发生。

该调查于2023年启动，迄今未发布任何报告，但再次提醒人们注意北约旗帜下的外国军队在阿富汗犯下的罪行。