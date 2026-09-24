伊斯兰合作组织强调克什米尔人民自决权

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，伊斯兰合作组织（OIC）在纽约联合国大会第八十一届会议间隙就克什米尔问题召开会议，再次强调支持克什米尔人民自决权。阿塞拜疆共和国、巴基斯坦、土耳其、沙特阿拉伯和尼日尔代表出席了会议。联络小组成员在联合声明中对一些知名克什米尔领导人持续被拘留表示关切，并强调致力于根据联合国安理会决议和国际法和平解决克什米尔争端。该小组还提及2025年5月印度与巴基斯坦之间军事紧张局势升级，对冲突后达成的停火表示欢迎，并呼吁双方保持克制，防止地区不稳定加剧。巴基斯坦外交部长伊沙克·达尔在会上对克什米尔持续限制政治和公民自由表示关切。他还强调，改变该地区人口、政治和文化特征的企图正在进行中。巴基斯坦外长强调克什米尔问题仍是一个国际争端，该地区人民的自决权不能被国内法律或政治措施所取代。截至本报道发布时，印度尚未对伊斯兰合作组织联络小组的声明作出正式公开回应。克什米尔问题自1947年印巴独立以来一直是两国间主要分歧焦点之一，双方已因此发生多次战争和冲突。