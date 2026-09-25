据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，伊朗总统在与其他国家同行和正式官员的所有会晤中，赠送了一本名为《以援助之名》的书，其中包含有关美国和以色列政权对伟大伊朗民族所犯罪行的文件。

这本书包含美国和犹太复国主义政权罪行的文献信息，在联合国大会间隙以及总统与其他国家领导人的会晤中赠送给对方。书中以图片形式展示了针对伊朗人民和基础设施的侵略性袭击，以及这些战争中的烈士。

该书书名（In the name of help）意指美国和犹太复国主义政权以“援助”为名，在伊朗近年来的几场强加战争中实施反人类罪行的虚假援助。

伊朗总统还在这些会晤中阐述了近期事态发展，认为美国和犹太复国主义政权针对伊朗伊斯兰共和国的军事行动包括袭击该国基础设施、民用中心，以及针对领导层、官员、指挥官、科学家和伊朗公民违反国际法基本原则、人道主义准则和国际文件与条约规定的义务。

佩泽希齐扬指出美国持续采取某些违背国际承诺的行动，强调各方必须尊重国家主权和领土完整、禁止使用武力原则，并通过对话与和平机制解决分歧。

总统在多次会晤中反复强调：伊朗伊斯兰共和国在捍卫自身权利和国家利益的同时，愿在相互尊重、共同利益、睦邻友好、主权平等和遵守公认国际原则与规则的基础上，扩大与所有国家的关系与合作。