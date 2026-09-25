内塔尼亚胡在空椅子中演讲；联合国大楼内外抗议不断

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，犹太复国主义政权总理本雅明·内塔尼亚胡在联合国大会演讲时，面对的是一个几乎空荡荡的会场。据媒体统计，约77个外交使团离场，各方代表在沉默中退出，大多数国家的席位空无一人。内塔尼亚胡无法掩饰愤怒和焦虑，试图以虚假微笑掩饰。据黎巴嫩《消息报》报道，内塔尼亚胡代表团成员和随行人员试图用希伯来语口号“以色列民族活着”来打破这一尴尬场面，但口号和口哨声无法填补空椅子。大多数阿拉伯代表团（除摩洛哥、阿联酋和巴林外）离场，爱尔兰、西班牙等欧洲代表团，以及土耳其、伊朗、巴基斯坦、印度尼西亚、南非、塞内加尔、吉布提、纳米比亚、莫桑比克、肯尼亚、巴西、哥伦比亚、尼加拉瓜、秘鲁、古巴、智利等亚非拉国家代表团也纷纷退出。去年也曾出现类似场景。在联合国大楼外，内塔尼亚胡抵达前就爆发了支持巴勒斯坦的示威。数十名犹太人和犹太复国主义者在“联合广场”公园集会，高举黄色标语，上面写着“内塔尼亚胡……你的时间到了”。