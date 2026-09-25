也门警告：若美国介入，将完全关闭曼德海峡

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，萨那政府国防部军事顾问阿贝德·穆罕默德·阿尔-萨瓦尔准将向法新社发出警告，如果美国对也门战争进行军事干预，或试图控制曼德海峡，也门将予以对抗，并将美国在该地区的利益作为打击目标。他表示：“如果美国胆敢以其舰队进行军事干预，或试图控制曼德海峡，这将是我们的红线，我们将为此战斗。”他补充说，如果美国为支持沙特而介入，提供空袭或空中支援，“我们将把美国周边的所有利益视为打击目标，绝不例外”。阿尔-萨瓦尔还强调，在这种情况下，曼德海峡将对美国船只完全关闭。关于与伊朗的关系，他表示伊朗不会向萨那发号施令，称“伊朗是我们的朋友、盟友和兄弟，但不会命令我们，我们在决策和主权上是独立的”，同时将双方关系描述为“一个联盟、一个躯体”。他还威胁沙特，若继续攻击也门，将遭到“铁拳”回击，并称萨那政府军有能力在石油和经济领域“惩罚和惩治沙特”。