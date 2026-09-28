英国政府6600万英镑以增加清真寺安全拨款

据伊克纳通讯社援引阿拉伯新闻报报道，新统计数据显示，英国内政部在2024年南港骚乱后，向清真寺和穆斯林社区场所拨出6600万英镑（8730万美元）紧急安全资金，同时英国对穆斯林的敌意担忧日益增加。

《卫报》报道，这笔钱几乎是宣布的6900万英镑紧急计划中的全部，该计划是在英国各地暴力骚乱蔓延时宣布的。清真寺和寻求庇护者住宿酒店是骚乱期间被针对的场所，因为网上虚假声称袭击者是一名穆斯林寻求庇护者。

这些数据由《卫报》通过信息自由请求获得，显示近年来穆斯林宗教场所的安全支出急剧增加。根据政府保护安全计划，单独分配给清真寺、伊斯兰学校和相关场所的预算从2016-2017年的约7.3万英镑增加到2022-2023年的约300万英镑和2024-2025年的2900万英镑。在截至2026年4月的一年中，这一数字达到创纪录的4100万英镑。

与政府合作监测针对穆斯林的仇恨和伊斯兰恐惧症上升的英国穆斯林基金会首席执行官阿基拉·艾哈迈德表示，这些数字表明穆斯林社区面临的威胁日益增加。她告诉《卫报》：安全需求正在增加，这是对清真寺遭受袭击增加的直接回应。该基金会7月报告称，过去一年，英国各地平均每五天就有一座清真寺遭到袭击。

这些担忧在单独的礼拜场所也能感受到。据西米德兰兹警方称，伯明翰的贾米社区中心在今年3月至7月期间报告了至少五起仇恨犯罪和种族主义造成的刑事损害。

据《卫报》报道，窗户玻璃被打碎，墙上写有伊斯兰恐惧症口号，导致该中心在等待安全资金期间安装了安全门。“英国穆斯林信托”（British Muslim Trust）呼吁采取更多努力解决针对穆斯林的仇恨根源，而不是仅仅依赖增加安全措施。

英国内政部宣布，今年已拨款4000万英镑通过安全计划帮助保护穆斯林社区；这笔款项是2026-27年为宗教社区安全预留的创纪录7.74亿英镑预算的一部分。该部还宣布，它正在努力尽快处理积压的申请。