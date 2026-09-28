拉美穆斯林可将住宅用作建立伊斯兰社区的空间

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，美国伊斯兰宣教者和研究者韦斯利·勒布朗在“波多黎各伊玛目”YouTube频道的播客对话中，建议拉丁美洲的穆斯林不要只专注于建造大型清真寺，而应利用私人住宅作为聚会中心，以发展社会与宗教活动。勒布朗表示：“比拥有清真寺更重要的是，能够前往不同地点建立归属感和社会联系。”他以洪都拉斯、尼加拉瓜和厄瓜多尔等国为例指出，一些穆斯林从私人住宅开始宗教和社会活动。在洪都拉斯，由于最近的清真寺距离遥远，一名社区成员的家成为礼拜和聚会的场所；在尼加拉瓜，一名被称为“穆斯林兄弟”的人将自家接待区改为礼拜场所；在厄瓜多尔，谢赫·叶海亚·苏基奥将自家一层改成了清真寺。勒布朗强调，宗教和社会中心的形成可以从小型聚会开始，待人数增加后再租赁或购买更大的场所。他认为，建立小型社区、利用本地能力和加强社会联系，是拉丁美洲伊斯兰社区发展的重要途径。