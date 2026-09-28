加拿大伊斯兰学校成为致命威胁的目标

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，向加拿大数所伊斯兰学校发送仇恨信息并威胁屠杀穆斯林，导致警方加强在学校和清真寺周边的部署，并引发该国伊斯兰机构的担忧。

加拿大警方宣布，已开始调查针对该国多地伊斯兰学校发送的威胁性电子邮件。这些信息发送给隶属于“加拿大穆斯林协会”（MAC）的私立学校，内容包括对穆斯林的“屠杀”威胁，并声称其目标是将加拿大变成“没有伊斯兰的国家”。

据加拿大媒体报道，多伦多地区9所隶属于加拿大穆斯林协会的私立学校收到了该邮件，安大略省、不列颠哥伦比亚省和魁北克省其他地区的伊斯兰学校也收到了类似信息。该信息由一名或一群匿名者以“公民义警”（Citizen Vigilante）名义签署，除威胁穆斯林外，还提及阿尔伯塔省的分离主义运动。信息中声称，如果阿尔伯塔省成为独立国家，穆斯林将被“驱逐或屠杀”。

这些威胁发布后，多伦多地区警方加强了在清真寺和学校周边的部署。渥太华警方也宣布，已增加在宗教和教育中心周边的警力。渥太华警方同时强调，目前没有关于该市宗教或教育中心面临具体且迫在眉睫威胁的信息，增加警力属预防性措施。

加拿大穆斯林协会发言人纳比勒·苏丹表示，该组织此前也曾在社交媒体上遭遇仇恨言论，但收到如此规模的威胁信息实属罕见。他强调，教师、学校管理人员、家庭和儿童收到此类邮件，会影响穆斯林对加拿大社会的安全感和归属感。

加拿大全国穆斯林委员会（NCCM）也谴责这些大规模威胁，称其“非常令人担忧”，并警告说，反复公开呼吁对穆斯林施暴可能损害该国的社会凝聚力。该机构要求加拿大官员谴责这一事件，并与穆斯林社区成员合作，制定一项打击伊斯兰恐惧症的国家战略。