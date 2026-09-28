英国；向受社会照护的穆斯林儿童赠送《古兰经》和礼拜毯

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，英国一项旨在支持受照护穆斯林儿童宗教与文化需求的社会计划，分发包含《古兰经》、礼拜毯及其他宗教物品的包裹，并呼吁提供更多支持以扩大这些服务。

“受照护穆斯林儿童”（Muslim Children in Care）项目迄今已向由希灵登、沃里克郡、利兹和哈特尔普尔等地方议会照护的儿童分发了超过1500个礼拜包。该组织目前正努力通过募捐，为在社会照护体系中的儿童提供更多宗教资源。

该计划由拥有近30年社会服务经验的社工“蒂·吉瓦”发起。她表示，这项活动始于社工和寄养家庭向她寻求指导，询问如何支持穆斯林儿童的宗教需求，包括在斋月期间和履行宗教功修方面。

吉瓦提到一些受照护穆斯林儿童的处境时说，许多独自进入英国的青少年可能生活在宗教信仰不同的家庭中。她表示，对于因移民、战争或失去家人而离开自己环境和生活方式的儿童来说，保持与信仰和宗教身份的联系，对获得安全感和归属感具有重要作用。

这位社会活动人士强调，该计划的目标不仅仅是在宗教节日期间临时分发礼物，而是在地方建立中心，最好是在清真寺内，使社工和儿童能够持续获得《古兰经》、礼拜毯、念珠和其他宗教资源。

根据该组织从地方机构收到的回复统计，2024年至少有4496名穆斯林儿童处于寄养家庭中。吉瓦认为，满足这些儿童文化和宗教需求的责任，不应仅仅落在可能不具备伊斯兰教和穆斯林社群专业知识的社工肩上。

她还呼吁清真寺和伊斯兰组织在支持这些儿童方面发挥更积极的作用，并强调宗教资源的提供应在全年持续进行，以便在宗教节日间隔期间进入照护体系的儿童也能受益于这些支持。